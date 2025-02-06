Bingöl'ün İnşaat Firması İflastan Kıl Payı Kurtuldu

Bingöl'ün önde gelen inşaat firmalarından Doğu Beton, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak, Solhan Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin bu talebini reddetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Bingöl'ün İnşaat Firması İflastan Kıl Payı Kurtuldu

Solhan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, Doğu Beton İnşaat Gıda Tekstil Nakliyat Tarım ve Hayvancılık Otomotiv Turizm ve Eğlence Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, konkordato talebi kabul edilmedi. Mahkeme, davacıların taleplerini reddederek, konkordato sürecinin sonlandırılmasına karar verdi.

KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, Doğu Beton’un ticari faaliyetlerine devam etmesine ve konkordato sürecinin kaldırılmasına karar verdi. Kararın kesinleşmesiyle birlikte, konkordato komiseri Cevat Çiftçi'nin görevine son verileceği de ifade edildi.

Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilan edildi.

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