Türkiye Varlık Fonu'ndan Bir İlk! Hazine Garantisi Olmadan Sendikasyon Kredisi Verecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar euro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamladı.

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Türkiye Varlık Fonu'ndan Bir İlk! Hazine Garantisi Olmadan Sendikasyon Kredisi Verecek

TVF'den yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen toplam 837 milyon euroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.

İlk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamlanan bu işlemle, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güven bir kez daha tescillenmiş oldu. Daha önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı bu krediyle kaldırıldı. ​​​​​​​Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Daha önce 2019 ve 2023'te alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF'nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.

TVF'nin 2024 Şubat'ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son işlem de uluslararası finans kuruluşlarının TVF'ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20'ye yükseldi.

Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.

Kaynak: AA

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