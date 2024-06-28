Türkiye gri listeden çıktı, piyasalar hareketlendi

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, gri listeden çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi karar öncesi sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını Türk bayrağı emojisiyle beraber paylaştı ve bu mesaj 'gri liste'den çıkıldı' şeklinde yorumlandı. FATF'nin resmi kararı ise, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00'de geldi. FATF'den yapılan açıklamada, "Türkiye, taahhütlerini yerine getirmek için kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejiminin etkinliğini güçlendirdi. Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki ilerlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

BORSA İSTANBUL DALGALANDI

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738 puandan başlarken; Bakan Şimşek'in 'Başardık' mesajıyla yönünü yukarı çevirdi. Şimşek'in paylaşımı sonrası BIST 100 endeksi ilk tepki olarak, 10.733 puandan 10.808 puana kadar yükseldi. FATF'den resmi açıklama gelmesinin ardında ise endeks, 10.780 puandan 10.704 puana kadar geriledi.

Endeks, saat 12.19 itibarıyla yüzde 0,40 primle 10.723 puandan işlem gördü.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Türkiye piyasalarının açılış saatinde 32,96 TL seviyelerinde hareket eden dolar kuru, Bakan Şimşek'in paylaşımıyla değer kaybetti. Kur, 32,94 TL'den 32,86 TL'ye kadar geri çekildi. Resmi açıklama gelmesiyle kur, 32,93 TL'den 32,86 TL'ye kadar düştü.

Dolar/TL şu dakikalarda ise, yüzde 0,19 artışla 32,89 TL'de bulundu.