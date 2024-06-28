Denizli'de hasadı başladı, dünyanın pek çok ülkesi talep ediyor: Tarlada kilosu 50 TL!

Denizli'de yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların da etkisi ile kekik hasadı erkek başladı.

Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden yoğun talep görüyor.

KİLOSU 50 TL

Hasada ilişkin konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, "2024 yılında yaklaşık 150 bin dekar alandan 12-14 bin ton civarında rekolte beklenmekte olup kekik piyasasında fiyatlar ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 TL civarındadır" dedi.

KEKİK

Kekik, nane ailesine ait olan ve Akdeniz bölgesi kökenli, aromatik bir bitkidir.

Türkiye'de de yaygın olarak yetişen kekik, lezzeti ve kokusunun yanı sıra birçok faydası ile de bilinir.

Kekiğin Kullanım Alanları:

- Yemeklerde baharat olarak kullanılır,

- Kekik çayı olarak tüketilir,

- Aromaterapi ve fitoterapide kullanılır,

- Farmakolojik uygulamalarda kullanılır.

Kekik Faydaları:

* Antibakteriyel ve antiseptik özelliği ile enfeksiyonlara karşı savaşır,

* Balgam söktürücü ve öksürük kesici etkisi vardır,

* Sindirim sistemini rahatlatır,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir,

* Ağrı kesici ve iltihap söktürücü etkisi vardır,

* Kan dolaşımını hızlandırır,

* Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkisi vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem