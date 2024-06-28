Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye gri listeden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye gri listeden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz şubat ayında Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirmişti.

FATF'in Şubat 2024 Genel Kurulu'nda yapılan açıklamayı değerlendiren Şimşek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" demişti.

TÜRKİYE, GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı gri listeden çıkardı.

Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye gri listeden çıktı - Resim : 1

"BAŞARDIK"

Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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