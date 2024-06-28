Dolar kurunda son durum (28 Haziran 2024 Cuma)

ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip ediliyor.

GÖZLER FED'DE

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yaşanan gelişmeler sonrası dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,97 TL'den işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 32,8428'den tamamlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem