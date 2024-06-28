Merkez Bankası paylaştı, piyasada enflasyon makası açıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 'Sektörel Enflasyon Beklentileri', Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) ile derlenen finansal ve reel sektörden katılımcıların, İktisadi Yönelim Anketi (İYA) ile derlenen imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ve Tüketici Eğilim Anketi (TEA) ile derlenen tüketicilerin 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesini amaçlamaktadır.

Verilerin ardından, 2024 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesine, hanehalkı için 4,6 puan azalarak yüzde 71,5 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0,2 puan artarak yüzde 56,2 seviyesine yükseldi.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİ BEKLENDİ

Gelecek 12 aylık dönemde ise, enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 33,5 seviyesinde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlarda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem