Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektöründe fahiş fiyat artışına rekor ceza!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiği söylendi.

Açıklamada, söz konusu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede geçen yılın ekim ve aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira, Ocak 2024'te 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin lira olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

90 MİLYONA YAKLAŞTI

Açıklamada, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye ise bu ay 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır. Bakanlığımızca gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, emlak sektörüne yönelik denetimler önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdürülecektir."

Kaynak: AA