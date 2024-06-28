Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Uzman isim oran verdi!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammına yapılacak zam için 3 Temmuz'a çevrildi. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş hem memur ve memur emeklisi için hem de SSK ve Bağkur emeklileri için oran verdi.

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Uzman isim oran verdi!

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı verileri eklenecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA TÜFE ETKİLİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

Memur ve emeklinin Temmuz'da alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları söyledi:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

"Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman Haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir."

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