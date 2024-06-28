Milyonlarca emekli risk altında! Zam almayabilirler...

Emekli kök maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamama ya da düşük zam alma riskine dikkat çekti.

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Milyonlarca emekli risk altında! Zam almayabilirler...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak zamda. Yapılacak zam haftaya netleşecek. Hükümet kanadı emekliye refah payı için kapıyı kapatırken, kök maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

CNBC-e yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök aylıklarla ilgili açıklamalar yaptı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki defa 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 25-27 civarında olması bekleniyor. Zam oranı haftaya açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

Son yıllarda emeklilere refah payı da veriliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere temmuzda mevcut enflasyon rakamının üzerinde refah payı verilmeyeceğini açıkladı.

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Doç. Dr. Okan Güray Bülbül şu açıklamaları yaptı:

Bülbül, emekliye yapılacak zam sonrası yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamaması ya da düşük zam alma riski olduğuna dikkat çekerek, "Meclis açık olduğu için konuda bir gelişme beklenebilir" dedi.

Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği belirtiliyor.

EMEKLİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emekliye yüzde 26 zam gelmesi durumunda, kişinin kök aylığı 9 bin 450 liraya çıkıyor. 378 TL'lik ek ödeme de eklendiğinde emeklinin maaşı 9 bin 828 TL'de kalıyor. Bu da 6 ay boyunca emeklinin 10 bin TL maaş almaya devam edeceğini gösteriyor.

Bülbül konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle 10 bin TL altında aylık alanların seyyanen 10 bine tamamlanması gerekiyor. Sorunu kökten çözmek adına sonrasında enflasyon oranında zam getirilmesi daha doğru olacaktır. Böylece zam alamama ihtimali ortadan kalkar."

Bülbül, uzun vadede emekli aylık bağlama oranının artırılmasının ve 2000 sonrasına intibak getirilmesinin sorunları ortadan kaldıracağına dikkat çekti.

KÖK AYLIK NEDİR?

Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor.

10 bin TL altında maaş alanların aylıkları bu nedenle en düşük maaş olan 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Bu rakamın altında alanların maaşları kök aylıklarını ifade ediyor.

Örneğin kök aylığı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin maaşı 10 bin TL'ye tamamlanıyor ve hesaba bu rakam yatırılıyor.

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