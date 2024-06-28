Faiz indirimi için o tarih işaret ediliyor... Uzmanlar ne diyor?

Merkez Bankası, piyasanın da beklediği doğrultuda faizi yüzde 50 oranında sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu, gerektiğinde tedbiri alacağını duyurdu. Faiz artışlarının sonunun geldiğine inanan piyasada artık faiz indirimleri dillendirilmeye başlandı. Eylül ihtimali öne çıkarken bazı uzmanlar bunu çok erken buluyor.

Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, piyasa uzmanları eylül enflasyonuyla birlikte gerçekleşen enflasyonla reel faiz döneminin başlayacağını belirterek faiz indirimi ihtimalinin arttığını dile getirdi. Ancak bazı uzmanlar eylülü erken buluyor ve indirim için aralık toplantısını işaret ediyor.

Bazı görüşler şöyle:

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: Merkez Bankası piyasanın duymak isteyeceği mesajları verdi. Artık faiz artırımlarının sonuna gelindiği anlaşılıyor. Şimdi indirimleri konuşmaya başlıyoruz. Eylül olasılığı konuşuluyor ama ben bunu çok prematüre görüyorum. Bu kadar güçlü ve şahin bir metin varken ağustos metninde birden indirim sinyali gelmesini çok olası görmüyorum. Ben faiz indiriminin yılın son toplantısında yapılacağını düşünüyorum.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı Dr. İnanç Sözer: Karar, TCMB’nin mevcut gidişattan gayet memnun olduğu anlaşılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı önümüzdeki hafta enflasyonda çok sınırlı bir iyileşme görülse de, temmuzda enflasyon mayıstaki yüzde 75’ten yüzde 63’e kadar baz etkisiyle gerileyeceğini öngörüyoruz. TCMB’nin politika faizi ile mevcut piyasa faizleri arasındaki fark eylülde artık daha da açılacağından politika faizinde de indirime başlama ihtimalinin arttığını öngörüyorum.