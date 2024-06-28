Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı: Ödeme ücretleri değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez TCMB bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı.

KREDİYİ ERKEN KAPATMA ÜCRETLERİ

Tebliğ ile ilgili bankalara gönderilen uygulama talimatın göre, ticari kredilerin erken kapatılması durumunda azami erken ödeme ücretleri şu şekilde belirlendi:

"Azami erken ödeme ücretleri, sabit faizli TL kredilerde kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5’i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20’sinin toplanması ile hesaplanacak. Sabit faizli döviz cinsi kredilerde yüzde 2’lik sabit oran ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,15’inin toplanması ile hesaplanacak. Değişken faizli (TL ve YP) kredilerde ise sabit yüzde 2 olarak uygulanacak."

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Tebliğe göre, bu oranlar bankalarca uygulanabilecek azami oranlar oldu. Yeni uygulama 1 Temmuz’dan itibaren kullandırılan kredilerin erken kapatılmasında geçerli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem