Türkiye genelinde 4 gün erken ödenecek: Memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplara yatacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Can kaybının artmasından endişe edilirken depremin etkileri tüm yurtta hissediliyor.

MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK

7 günlük milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afet bölgesinde 3 aylık Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken ekonomik tedbirler de Türkiye'nin gündemine girdi.

Türkiye yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken memur maaşları ile ilgili yeni bir karar geldi. Türkiye geneli memur maaşlarının ödenmesi 4 gün erkene çekildi. Maaşlar 11 Şubat’ta hesaplara yatacak.