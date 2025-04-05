TBB'den '20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM'den Yapılacak' İddiasına Yanıt

Son günlerde bazı dijital medya platformlarında, bankaların 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemlerini sadece ATM'lerden yapılacak şekilde sınırladığı ve bu uygulamanın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklandığı yönünde haberler yer aldı.

TBB'DEN YALANLAMA

Ancak Türkiye Bankalar Birliği bu iddiaları yalanladı. TBB'den yapılan yazılı açıklamada, “Bankaların müşterilerini 20 bin TL altı işlemler için ATM’lere yönlendirdiğine” dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, bu konuda TBB'nin herhangi bir kararının ya da açıklamasının bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi