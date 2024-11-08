Turkcell 3. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Turkcell, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun olarak hazırlanan verilere göre, şirketin toplam hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 40,2 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr yüzde 17,7 artışla 10,98 milyar TL olurken, FAVÖK yüzde 10,4 büyüyerek 17,76 milyar TL seviyesine çıktı.

TURKCELL TÜRKİYE VE ULUSLARARASI GELİRLER

Turkcell Türkiye: Gelirler 2023 üçüncü çeyreğe göre yüzde 7,1 artış göstererek 34,85 milyar TL’ye ulaştı.

Turkcell Uluslararası: Yurt dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler yüzde 20,6 artışla 934,9 milyon TL’ye çıktı.

Fintech: Bu segmentte gelir yüzde 30,9 artarak 2,13 milyar TL seviyesine ulaştı.

ESAS FAALİYET KÂRI VE NET KÂRDAKİ ARTIŞ

Üçüncü çeyrekte esas faaliyet kârı yüzde 76,2 artışla 10,5 milyar TL'ye yükseldi. Finansman geliri öncesi net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 artarak 10,87 milyar TL olarak kaydedildi. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı yüzde 7,1 artışla 5,36 milyar TL olurken, vergi sonrası net kâr 3,06 milyar TL olarak gerçekleşti. Durdurulan faaliyetlerden kaynaklanan kâr ise 11,21 milyar TL olarak kaydedildi ve bu durum toplam dönem kârını 14,28 milyar TL'ye taşıdı.

MALİYET VE GİDERLERDEKİ DEĞİŞİMLER

-Satışların Maliyeti: Yüzde 3,3 artış göstererek 29,2 milyar TL oldu.

-Genel Yönetim Giderleri: Yüzde 34,2 artarak 1,63 milyar TL'ye ulaştı.

-Pazarlama ve Satış Giderleri: Yüzde 25,3 artışla 2,54 milyar TL’ye yükseldi

DİĞER FİNANSAL KALEMLERDEKİ ÖNEMLİ HAREKETLER

Yatırım faaliyetlerinden gelirler yüzde 27,4 düşüşle 1,32 milyar TL'ye geriledi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan paylarda 672,3 milyon TL’lik zarar kaydedildi. Parasal kazanç ise yüzde 43,6 düşüşle 1,53 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman gelirleri yüzde 96 düşerek 52,8 milyon TL'ye inerken, finansman giderleri yüzde 10 artarak 7,09 milyar TL’ye yükseldi.

“FAVÖK MARJI YÜZDE 44,2 OLDU, NET KÂR 40,2 MİLYAR TL”

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024 yılı için gelir büyümesi hedeflerinin yüzde 7 olarak güncellendiğini açıkladı. Üçüncü çeyrek finansal verilerine göre, Turkcell'in toplam gelirleri yıllık yüzde 6,9 artarak 40,2 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 44,2 olurken, net kâr 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Ukrayna varlık satışının da etkisiyle net kâr toplamda 14,3 milyar TL oldu.

Turkcell'in yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, güneş enerjisi projelerinde 54 MW kapasiteye ulaştığı ve 6,4 MW'lık kısmın aktif hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, üçüncü çeyrekte 515 bin faturalı abone kazanıldı ve toplam abone sayısı 43,5 milyona çıktı.

Fiber hizmetlerinde net 47 bin abone artışı sağlanarak, abone sayısı 2,4 milyonu aştı. Fiber ARPU, taahhütlü abonelerin artışı ve fiyat düzenlemeleriyle yıllık yüzde 15,1 yükseldi.

Techfin alanında, Financell ve Paycell markaları, Turkcell’in finansal performansına katkı sağlamaya devam etti. Financell’in yıllık gelir büyümesi yüzde 38,1 olurken, Paycell’in POS çözümleri ve “Sonra Öde” hizmetleriyle işlem hacmi yüzde 24 artarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı.