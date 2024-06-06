Türk Telekom'dan internet fiyatlarına dev zam!

Türk Telekom, internet tarife fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Yeni zamlı tarife, ​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Türk Telekom'dan internet fiyatlarına dev zam!

Artan enflasyon ve kur krizi Türkiye ekonomisinde çıkmaza yol açarken, TL'nin negatif getirisi yurttaşın cebine zam olarak yansıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası Türk Telekom, internet tarife fiyatlarına yüzde 70'e yakın zam yaptı.

ZAMLI TARİFE 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Türk Telekom tarafından yeni zamlı tarifenin 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

Türk Telekom'dan internet fiyatlarına dev zam! - Resim : 1

"1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.
Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türk Telekom İnternet Zam
Son Güncelleme:
Tasarruf tedbirleri yerel basını vurdu: 9 gazete baskıyı durdurdu! Tasarruf tedbirleri yerel basını vurdu: 9 gazete baskıyı durdurdu!
Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir
Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu
AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
Gerçek Gündem duyurmuştu... Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi! Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi!
Erdoğan'ın onayı alındı: AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu
Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak? Detaylar belli oldu... Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak?