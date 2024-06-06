Türk Telekom'dan internet fiyatlarına dev zam!

Artan enflasyon ve kur krizi Türkiye ekonomisinde çıkmaza yol açarken, TL'nin negatif getirisi yurttaşın cebine zam olarak yansıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası Türk Telekom, internet tarife fiyatlarına yüzde 70'e yakın zam yaptı.

ZAMLI TARİFE 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Türk Telekom tarafından yeni zamlı tarifenin 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

Kaynak: Gerçek Gündem