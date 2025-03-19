Türk Lirası'nda Değer Kaybı Yüzde 11'e Dayandı! Ekim 2024 Sonrası Bir İlk: Risk Pirimi Zirve Yaptı

Döviz kurlarındaki sert yükseliş sonrası Türk Lirası'nda değer kaybı yüzde 11'e yaklaşmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki veren piyasalarda 5 ay sonra bir ilk yaşandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi Ekim 2024 sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

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Türk Lirası'nda Değer Kaybı Yüzde 11'e Dayandı! Ekim 2024 Sonrası Bir İlk: Risk Pirimi Zirve Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile hareketlenen siyaset gündemi finansal piyasaları da yangın yerine çevirdi. Dolar ve euro 40 liranın üzerindeki rekorlarına imza attı. Gram altın 4000 TL'yi aştı. Borsa iki kez devre keserek 10 bin puanın altına çekildi.

Türk Lirası'nda Değer Kaybı Yüzde 11'e Dayandı! Ekim 2024 Sonrası Bir İlk: Risk Pirimi Zirve Yaptı - Resim : 1

CDS, 5 AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Türk Lirası'nda değer kaybı derinleşirken uygulanan ekonomi programı ile dip seviyelere çekilen Türkiye'nin risk primi yeniden artışa geçti. Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini etkileyen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana yükselerek Ekim 2024’ten bu yana zirveye çıktı.

5 yıllık TL tahvil faizi de yüzde 6 oranında arttı.

MEHMET ŞİMŞEK: 'HER ŞEY YAPILIYOR'

Bakan Mehmet Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor” demişti.

Merkez Bankası'nın ise döviz satışı ile piyasaya müdahale ettiği de kaynaklar tarafından belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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