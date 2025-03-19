Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı: Burada Evler Kahve Parasına Satılıyor

İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında, nüfus kaybını durdurmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla terk edilmiş evler 1 euroya satışa çıktı. Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, projenin 2022’de başlatıldığını ve şu ana kadar 6 evin satıldığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda ise yeni alıcılar için 40’tan fazla evin satışa sunulması planlanıyor.

TARİHİ EVLER RESTORE EDİLECEK

Penne Belediye Başkanı Petrucci, kasabanın nüfusunun giderek azaldığını ve özellikle tarihi bölgelerin hayalet kasabaya dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yaklaşık bin 200 nüfusa sahip kasabada, tarihi merkezde yaşayanların sayısı sadece bin kişi. Evlerin büyük bir kısmının II. Dünya Savaşı’ndan sonra terk edildiğini belirten Petrucci, 1970’lerde birçok ailenin ABD, Belçika, Venezuela ve İtalya’nın büyük şehirlerine göç ettiğini söyledi. Bu göç dalgası nedeniyle kasabadaki birçok ev yıllardır boş duruyor.

Satışa sunulan evlerin bir kısmının ortaçağ dönemine kadar uzandığını ve Rönesans döneminde restore edildiğini aktaran Petrucci, tarihi yapıların korunması için bu projeyi başlattıklarını vurguladı.

1 EUROYA EV SATILIYOR

Kasabada ev sahibi olmak isteyenlerin tek yapması gereken, 3 yıl içinde evi restore etme taahhüdü vermek. Belediye, peşinat veya depozito talep etmiyor ancak restorasyon çalışmalarının başlatılması şart koşuluyor.

Belediye Başkanı Petrucci, küçük veya orta ölçekli bir evin yenilenme maliyetinin yaklaşık 20 bin euro civarında olacağını belirtti. Kasabada yaşanabilir durumda olan ve restorasyon gerektirmeyen evlerin fiyatlarının ise 40 bin eurodan başladığını ekledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER PROJE UYGULANMIŞTI

İtalya’da daha önce de Napoli yakınlarındaki Zungoli, Sicilya’daki Mussomeli ve Sambuca kasabalarında da buna benzer projeler hayata geçirilmişti. 1 euroya satışa çıkarılan evler sayesinde bu kasabalara yeni yerleşimciler ve yabancı yatırımcılar gelmiş, nüfus artışı sağlanmıştı.

Kaynak: İHA