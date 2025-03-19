Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı: Burada Evler Kahve Parasına Satılıyor

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde yer alan Penne kasabasında nüfusun azalmasını durdurmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla terk edilmiş evler 1 Euro'ya (yaklaşık 40 TL) satışa çıktı. Kahve parasına satılan evleri almak isteyenler için ise sadece bir şart bulunuyor.

Son Güncelleme:
Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı: Burada Evler Kahve Parasına Satılıyor

İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında, nüfus kaybını durdurmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla terk edilmiş evler 1 euroya satışa çıktı. Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, projenin 2022’de başlatıldığını ve şu ana kadar 6 evin satıldığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda ise yeni alıcılar için 40’tan fazla evin satışa sunulması planlanıyor.

TARİHİ EVLER RESTORE EDİLECEK

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı: Burada Evler Kahve Parasına Satılıyor - Resim : 1

Penne Belediye Başkanı Petrucci, kasabanın nüfusunun giderek azaldığını ve özellikle tarihi bölgelerin hayalet kasabaya dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yaklaşık bin 200 nüfusa sahip kasabada, tarihi merkezde yaşayanların sayısı sadece bin kişi. Evlerin büyük bir kısmının II. Dünya Savaşı’ndan sonra terk edildiğini belirten Petrucci, 1970’lerde birçok ailenin ABD, Belçika, Venezuela ve İtalya’nın büyük şehirlerine göç ettiğini söyledi. Bu göç dalgası nedeniyle kasabadaki birçok ev yıllardır boş duruyor.

Satışa sunulan evlerin bir kısmının ortaçağ dönemine kadar uzandığını ve Rönesans döneminde restore edildiğini aktaran Petrucci, tarihi yapıların korunması için bu projeyi başlattıklarını vurguladı.

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı: Burada Evler Kahve Parasına Satılıyor - Resim : 2

1 EUROYA EV SATILIYOR

Kasabada ev sahibi olmak isteyenlerin tek yapması gereken, 3 yıl içinde evi restore etme taahhüdü vermek. Belediye, peşinat veya depozito talep etmiyor ancak restorasyon çalışmalarının başlatılması şart koşuluyor.

Belediye Başkanı Petrucci, küçük veya orta ölçekli bir evin yenilenme maliyetinin yaklaşık 20 bin euro civarında olacağını belirtti. Kasabada yaşanabilir durumda olan ve restorasyon gerektirmeyen evlerin fiyatlarının ise 40 bin eurodan başladığını ekledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER PROJE UYGULANMIŞTI

İtalya’da daha önce de Napoli yakınlarındaki Zungoli, Sicilya’daki Mussomeli ve Sambuca kasabalarında da buna benzer projeler hayata geçirilmişti. 1 euroya satışa çıkarılan evler sayesinde bu kasabalara yeni yerleşimciler ve yabancı yatırımcılar gelmiş, nüfus artışı sağlanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İtalya Konut Ev sahibi
Son Güncelleme:
İBB Operasyonunda Gözaltına Alınmışlardı: İlbak Holding'in AKP Döneminde Aldığı İhaleler Ortaya Çıktı İlbak Holding'in AKP Döneminde Aldığı İhaleler Ortaya Çıktı
Merkez Bankası'ndan Dövize Müdahale! 'Yakından Takip Ediyoruz' Dediler: 10 Milyar Dolarlık Satış Merkez Bankası'ndan Dövize Müdahale!
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler