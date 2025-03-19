Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur, Faizler Artar mı? 'Son Hamlelere Çomak Sokuyor' Diyerek Anlattı: 'Zorunda Kalabilir'

Faiz indirimlerine Aralık 2024’te 250 baz puan ile başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat toplantısında da politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5’e çekmişti. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) merakla beklenen bir sonraki toplantısı ise 17 Nisan’da gerçekleştirilecek. Banka 2 aylık bir ara vererek bir sonraki toplantısını da 19 Haziran'da gerçekleştirecek.

Bugün borsada ve para piyasalarında yaşanan olağandışı düşüş ve yükselişler sonrasında gözler bir kez daha TCMB’ye çevrilirken, bankanın döviz satışı yolu ile piyasaya müdahalede bulunduğu öğrenildi. Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı ise artık daha da merak edilir oldu. Peki TCMB faiz artıracak mı? Chatham House üyesi ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Timothy Ash’ten dikkat çeken bir yorum geldi.

“FAİZ İNDİRİM HAMLESİNE ÇOMAK SOKUYOR”

Ünlü İngiliz Ekonomist Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalabileceğini öne sürerek şunları dile getirdi:

"Türk devlet medyası, polisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı'nı gözaltına aldığını bildirdi. Bu durum, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye ve para birimini desteklemeye yardımcı olan bir dizi artırımın ardından faiz oranlarını düşürmeye yönelik son hamlelerine bir çomak sokuyor.”

Uzman isim ayrıca politika yapıcıların şimdilik lirayı desteklemek için rezervleri kullanabileceğini, ancak faizleri tekrar artırmak zorunda kalabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ash, “Bu durum Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine kesinlikle yeni bir zorluk ekledi” diye de ekledi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN PARA POLİTİKASI MESAJI

Geçtiğimiz günlerde ABD’de konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan politika faizine ilişkin, “Bir kez daha vurgulamak isterim ki önümüzdeki dönemde de politika faizini belirlerken önceliğimiz dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacak. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, Türk lirasına yönelik ilgiyi destekleyecektir” mesajını paylaşmıştı.

PİYASA KATILIMCILARININ FAİZ BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise politika faizine ilişkin tahminlerde 3 ay sonrası için yüzde 37,70’lik tahminde bulunulmuştu. 12 ay sonrası beklentilerinde ise uygun ortalamanın yüzde 27,60 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi