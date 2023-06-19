Türk-İş Başkanı'ndan Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası Atalay, açıklama yaptı.

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Türk-İş Başkanı'ndan Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma dair bugün yapılan ikinci toplantısından herhangi bir sonuç çıkmadı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Taraflar görüşmelerini sürdürürken; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

ATALAY'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Atalay yaptığı açıklamada, "Perşembe'yi bulmadan netice bulunacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile görüşeyim Asgari ücrette yarın, en kötü çarşamba günü bir yere varırız, perşembeye kalmaz. Yarın olma ihtimali yüzde 50" ifadelerini kullandı. 

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