Süreç tıkandı, patronlar kredi sistemine isyan etti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı öncesi bankalar kredi konusunda frene bastı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi beklenirken ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, reel sektörün kredi ihtiyacını karşılamaması nedeniyle bankalara sitem etti. Baran, "Bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak" dedi.

BANKALAR KREDİ FRENİNE BASTI

Merkez Bankası verilerinin bankaların kredi konusunda frene bastığını gösterdiğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

"Bankalar para ticareti yapan kuruluşlardır. Temel işlevleri mevduat toplamak ve kredi açmaktır. Bizim ülkemizde de hem özel hem kamu bankaları faaliyet gösteriyor. Mevduat toplamak konusunda tüm bankalar istekli ancak konu kredi vermeye gelince özel bankalar kamu bankalarının gerisinde kalıyor. Son dönemde kaynak ihtiyacı için bankalara başvuran üyelerimiz olumlu sonuç alamıyor. Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Bankaların bekleyecek süresi olabilir ancak reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür. Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının ülke ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var."

Kaynak: Gerçek Gündem