Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücrete fark attı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) haziran ayı verilerine göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 18 bin 979, yoksulluk sınırı da 61 bin 820 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 24 bin 614 TL ’ye yükseldi. Böylece açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kalmaya devam etti.

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Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücrete fark attı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz sonrası emeğin payı sermayenin payından her geçen düşerken, çalışanlar açlık ve yoksulluk sınırına sürüklendi.

Bu gelişmelerle birlikte milyonlarca emekçi 17 bin 2 TL olan asgari ücrete mahkum edilirken, Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının 2024 haziran ayı sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 18 bin 979 TL’ye yükseldi. Önceki ay açlık sınırı 18 bin 969 lira düzeyindeydi.

YOKSULLUK SINIRI DA ARTTI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL ’ye çıktı. Geçen ay 61 bin 789 TL seviyesindeydi.

Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücrete fark attı! - Resim : 1

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA İMKANI KALMADI

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 24 bin 609'dan 24 bin 614 TL ’ye yükseldi.

GIDA HARCAMASINDA ARTIŞ

Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 3 bin 930TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 605 TL arttı. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise sadece son altı ayda 12 bin 800 TL artış gösterdi.

Gıda enflasyonu ilk 6 ayda yüzde 31,51, son bir yılda yüzde 82,96 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türk-İş Açlık ve yoksulluk sınırı Asgari Ücret
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