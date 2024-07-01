Geçen hafta iki zam birden gelmişti: Akaryakıt fiyatlarına bir de ÖTV zammı gelecek!

Brent petrolün fiyatı ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, 3 Temmuz’da gelmesi beklenen ÖTV zammı da bu fiyatların üstüne eklenecek.

Benzin ve motorin fiyatlarına geçen hafta 2 zam birden gelirken, Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş olurken İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL olmuştu.

Ankara’da benzinin litresi 43 lira 38 kuruş olurken, motorini litre fiyatı ise 43 şira 48 kuruş oldu.

İzmir’de ise benzin 43 lira 72 kuruştan, motorin ise 43 lira 90 kuruştan satılmaya başlandı.

BİR ZAM DA ÖTV İLE GELECEK

Geçen hafta gelen zamların ardından yurttaşın sırtına bir de ÖTV zammının binmesi bekleniyor.

ÖTV’ye yüzde 20 oranında zam gelmesi beklenirken, bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak.

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde akaryakıtta da tabela değişecek. Böylelikle ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde ise 10.63 liraya ulaşmış olacak.

Beklenen ÖTV zammıyla birlikte, benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorinin litresinin ise 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.