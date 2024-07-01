Gram altın haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları ne kadar?
Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 448 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA
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