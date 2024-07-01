Gram altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları ne kadar?

Son Güncelleme:
Gram altın haftaya nasıl başladı?

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 448 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Gram Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
KKM'de yeni gelişme: Vergi istisnası sona erdi KKM'de yeni gelişme: Vergi istisnası sona erdi
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Sinan Ateş duruşması başladı Ayşe Ateş duruşmaya 5 korumayla geldi
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar