KKM'de yeni gelişme: Vergi istisnası sona erdi

Merkez Bankası’na geçen yıl 818 milyar 182 milyon TL zarar ettiren Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

KKM’de vergi istisnasının bugün sona ereceği bildirilirken, yeni bir karar çıkmadığı halde KKM’de KKM’de şirketlere vergi avantajı temmuz ayından itibaren uygulanmayacak.

Kurumlar vergisinin süresi geçen yıl 31 Aralık 2023’ten 30 Hazran 2024’e kadar uzatılmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlarda 35,8 milyar TL’lik düşüş yaşandığı görülmüştü.

Son düşüşle birlikte, KKM hesaplarının büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine inmişti.