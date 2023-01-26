TÜPRAŞ işçileri, uygulanan ek zammı yetersiz bularak eylem kararı aldı

Kocaeli, Kırıkkale, Batman ve İzmir TÜPRAŞ işçileri, uygulanan ek zammı yetersiz bularak eylem kararı aldı. İşçiler, hak ettikleri zam verilmediği takdirde iş yavaşlatma eyleminin daha ileri boyuta taşınacağını ifade etti.

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TÜPRAŞ işçileri, uygulanan ek zammı yetersiz bularak eylem kararı aldı

Kocaeli’de faaliyet gösteren Koç Holding’e ait TÜPRAŞ’ta işçiler eyleme başladı.

Ocak ayında 2022 yılı son 6 aylık enflasyon yüzde 15,4 olarak açıklanmış, işçiler de maaşlarına yapılacak zamda düzenleme talep etmişti. Talep üzerine Petrol-İş Sendikası ile TÜPRAŞ arasında yapılan görüşmede yüzde 9,6’lık ek zam uygulandı.

ZAMDAN MEMNUN KALMADILAR

Böylelikle yüzde 25 zam alan işçiler, orandan memnun kalmayarak işveren ve sendika arasında tekrar görüşme yapılmasını istedi. Dün işçiler toplandı ve Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, zammın değerli olmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek, eylemlere başlayacaklarını bildirdi.

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINA YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Bugün işçiler sabah saatlerinde toplanarak genel müdürlük binasına yürüyüş yaptı. Bina önünde açıklama yapan grup, hak ettikleri zam verilmediği takdirde iş yavaşlatma eylemini ileri boyuta taşıyacaklarını belirtti.

Eylemin yalnızca İzmit rafinerisini değil Kırıkkale, Batman ve İzmir rafinerilerini de kapsadığı öğrenildi.

Öte yandan, TÜPRAŞ işçileri sosyal medyada da sesini duyurarak gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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