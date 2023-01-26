Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı!

Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. TCMB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, bankalar tarafından açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

KKM BÜYÜKLÜĞÜ GERİLEMEYE BAŞLAMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL'ye gerilemişti. Kasım ayında 1,47 trilyon TL ile rekor kırılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem