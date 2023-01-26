Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2023-I' sunumunda açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, "2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir" dedi.

ENFLASYON

Kavcıoğlu, "Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2023 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 22,3 açıklarken, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,8 olarak duyurdu.

GIDA ENFLASYONU

"Yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır" diyen Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının ekonominin temellerine uyumlu hale gelecektir. 2023 yılı gıda enflasyonu tahmini yüzde 22 oldu" dedi.

PETROL FİYATLARI

Kavcıoğlu, "2023 ortalama petrol fiyatı beklentisi 79,3 dolardan 80,8 dolara çıkardık" ifadelerine yer verdi.

DİJİTAL PARA

Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem