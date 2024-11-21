Tüketici Güveninde Azalış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına yönelik tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında son 16 ayın zirvesini gören tüketici güven endeksi kasımda yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

Tüketici Güveninde Azalış

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verileri belli oldu. Buna göre tüketici güven endeksi kasımda yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

Tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 3,0 artarak 80,6 olarak gerçekleşmiş, bu rakam tüketici güveninde Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedilmişti.

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