Tüketici Borcu Katlanarak Artıyor: Kredi ve Kart Borçları Rekor Seviyede

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçlarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Şubat ayı ile vatandaşın kredi yükü bir yıl içinde 530 milyar 828 milyon TL artarak kritik seviyelere ulaştı.

KREDİ BORÇLARI 2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

BDDK’nın 21 Şubat tarihli haftalık verilerine göre tüketici kredileri toplam 2,92 milyar lira seviyesine ulaşırken, bireysel kredi kartları borçları ise 1 trilyon 875 milyar TL olarak kaydedildi. 2024 yılının aynı döneminde tüm tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL seviyesindeyken son bir yılda bu tutar 530 milyar 828 milyon TL arttı.

EN YÜKSEK BORÇLANMA İHTİYAÇ KREDİLERİNDE

Tüketici kredileri içinde en büyük payı ihtiyaç kredileri oluşturdu. Toplam kredi borcunun 1 trilyon 492 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden kaynaklanırken, konut kredileri 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Ocak ayından bu yana tüketici kredilerinde toplam 73 milyar TL’lik bir artış gerçekleşti.

TAKİPTEKİ KREDİLERDE ÇARPICI ARTIŞ

Borçlanmadaki büyük artış, tahsil edilemeyen ve yasal takibe düşen kredi miktarına da yansıdı. BDDK verilerine göre, batık kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı. Bankalar tarafından tahsil edilemeyen ve takibe düşen tüketici kredileri 69 milyar TL’yi aşarken bireysel kredi kartları borçları ise 68 milyar 902 milyon TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi