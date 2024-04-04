TÜİK'ten en gerçekçi araştırma: Ne et ne de balık hepsi 'hayal' olmuş

TÜİK'in yaptığı araştırma, eğitim, maddi durum ve sosyal yaşamda kuşaklar arasındaki aktarımın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Araştırma genel olarak, geçmişe göre yoksulluğun arttığını gösteriyor. Örneğin, 14 yaşındayken evlerine günde en az bir kez et, tavuk ya da balık alınan fertlerin yüzde 72,4'ü şu an kendi evlerine bunları iki günde bir alabiliyor. Bu durumda olan fertlerin oranı yüzde 27,6 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte özel bir çalışma olan bu araştırma, bugün 25-59 yaş grubundaki fertlerin durumunu, kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumuyla karşılaştırılıyor.

Et, Balık ve Tavuk 'Hayal' Oldu

Kendisi 14 yaşında iken evine günde en az bir kez et, tavuk ya da balık alınan fertlerin yüzde 72,4'ünün şu an kendi evine bunları iki günde bir alabildiği, yüzde 27,6'sının ise hiç alamadığı belirlendi.

Ücretsiz Aile İşçileri ve İktisaden Faal Olmayanlar

Fertler 14 yaş civarındayken babası işveren veya kendi hesabına çalışanların yüzde 39,2'si şu an ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 14,5'i işveren veya kendi hesabına, yüzde 5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken bu fertlerin yüzde 40,6'sının ise iktisaden faal olmadığı görüldü.

Gelir Durumu Değişenler

Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı. Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok iyi" olarak belirtenlerin yüzde 40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda iken yüzde 7,6'sı ise en düşük grupta yer aldı.

Yüzde 47'si Kiracı

14 yaş civarındayken ailesi ev sahibi olanların, yüzde 57,7'sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu "ev sahibi", yüzde 26,3'ünün ise "kiracı" olduğu tahmin edildi. Mülkiyet durumu "kiracı" olanların, yüzde 40'ı şu an oturduğu konutun sahibi iken yüzde 47,7'sinin ise kirada oturduğu belirlendi.

Eski Tatile Gidenlerin Yüzde 70'i Artık Gidemiyor

Fertler 14 yaşındayken tüm ailesiyle bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların yüzde 59,6'sının şu anki hanesi ile bir haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise yüzde 69,1'inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı görüldü.