TÜİK ve İŞKUR rakamları tutmadı: İşsizlik krizi büyüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsiz sayısı 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "TÜİK Ağustos’ta işsizlik '56 bin kişi azaldı' diyor. İŞKUR'da ise aynı ay 133 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş. TÜİK hokkabazlık yapıyor! İşsizlik falan azalmıyor! İnsanlar iş aramaktan ümidi kesiyor" dedi.

İŞSİZ SAYISI 9 MİLYONA DAYANDI

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,2’den yüzde 23’e çıktı. Son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısı yaklaşık 1 milyon 433 bin artarak 7,4 milyondan 8,8 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 3,8 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 234 bin kişi arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem