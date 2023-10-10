Sanayi üretimi aylık olarak daraldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık yüzde 3,1 artarken, aylık ise yüzde 0,8 azaldı.

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Sanayi üretimi aylık olarak daraldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK OLARAK AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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