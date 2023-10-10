Alaattin Aktaş: Orta Doğu’da savaş uzarsa yandık ki ne yandık!

Alaattin Aktaş, petrolün artmasını örnek gösterirken, yabancı yatırımcının da Türkiye'ye gelmekten geri duracağının altını çizdi. Aktaş, "Bugünlerde yapılan tahminler, bu toplantıda faizin 5 puan daha artırılıp yüzde 35’e çıkarılması yönünde yoğunlaşıyor ya da yoğunlaşıyordu. Ama Orta Doğu’daki bu gelişmeler ve Türkiye’ye olacak etkiler, faizin daha fazla artırılmasını gerekli kılabilir" yorumunu yaptı.

"Savaşın Gazze’nin dışına taşması, hele hele İran’ın bir şekilde doğrudan savaşa dahil olması taşları tümden yerinden oynatır" diyen Aktaş, şunları kaydetti:

"İşte o zaman zaten ağır aksak ilerlemekte olan ve zaman içinde iyileşme göstereceği umulan Türkiye ekonomisi çok büyük bir darbe yiyecek demektir.

Zaten Türkiye ekonomisinin üstünde çok ağır bir deprem yükü var. Bunun için tuttuk neredeyse ikinci bir bütçe yaptık ve ağır vergiler getirdik. 'Şart mıdır' denilebilir tabii ki ama ikinci bir yük seçimden dolayı gelecek. Elbette seçim için artı harcama yapmak şart değil ama yapılıyor işte. Bu da Türkiye’nin siyasi kadersizliği. Şimdi bu yüklerin üstüne bir de savaş yükünün binmesi söz konusu. Savaş çok kısa sürdüğü takdirde fazla bir etki ortaya çıkmayacaktır ama tahminler ne yazık ki aksi yönde yoğunlaşıyor. İşte o zaman şimdi bile büyük sıkıntı içinde olan Türkiye ekonomisi, çok daha büyük bir açmaza sürüklenecektir."

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