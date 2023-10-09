Ordu'da yetiştirildi, fiyatı belirlendi: 90 gram üstü 20 TL!

Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin fiyatı açıklandı.

Açıklanan fiyata göre, 90 gram üstü kivinin kilogram fiyatı 20 TL, 70-90 gram arası 12 TL, 50-70 gram arası kivi fiyatı ise 5 TL olarak belirlendi.

"KİVİYİ ALMAMA KARARI ALDILAR"

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kahverengi kokarca sorununun kivileri olumsuz etkilediğini ve alıcıların bu tür kivileri almamaya karar verdiğini söyledi. Uzunlar, "Burada önemli bir konu var. Bu arkadaşların imza attığımız belgede kahverengi kokarca ile ilgili büyük sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı ilgili, kahverengi kokarcanın zarar verdiği kivilerin alınmayacağını ifade ettiler, sözleşmeye de koyduk. Bu nedenle üreticilerimize iletmek istiyorum. Eğer kahverengi kokarca sokma olayı varsa ki bazı bölgelerde var. Lütfen bu kivilerini bahçede temizlesinler. Yoksa alıcılar kiviyi almama kararı aldılar" diye konuştu.

"REKOLTE GEÇEN SENEYE GÖRE YARIYA DÜŞTÜ"

Geçen yıl yaklaşık 9 bin ton rekolte görülen kivide bu yıl ciddi oradan düşüş olduğunu belirten Uzunlar, "Açıklanan fiyat geçen seneye göre çok iyi değil, çok kötü de değil ama yüzde 110’un onun üzerinde bir fiyat, ideal bir rakam. 2023 yılı kivi sezonunun üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rekolte ile ilgili çalışma yapılıyor ama yine hakikaten geçen seneki rekoltenin yarısının altında. Çünkü yüksek kesimlerde kivi yok. Şimdi bir de kokarca olay girdi işin içine bayağı bir eksiğimiz var. Bu sene kivide. Umarım bu kokarcayla ilgili Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ağırlıkla bunun üzerine gitmesi lazım. Yoksa seneye kivi de fındık da durum zor duruma düşeceğimizi tahmin ediyoruz ki diğer illerde gördük. Onun için yetkililer de bu konuda ciddi bir olarak bize yardımcı olmalarını, hatta zarar gören kivi üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir nevi destek verilmesi konusunda da yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kulandı.

KİVİ

Kivi, Actinidia cinsinden bir meyvedir. Asya'ya özgüdür ve günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Kivi, yeşil veya sarı renkte olabilir ve oval veya yuvarlak bir şekle sahiptir. Kivi, tatlı ve ekşi bir tada sahiptir.

Kivi, besin değeri yüksek bir meyvedir. C vitamini, E vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum ve lif bakımından zengindir. Kivi, ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir.

Kivi'nin sağlığa faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kivi, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Kivi, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Kivi, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Kivi, lif bakımından zengindir: Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Kivi, kalorisi düşük bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem