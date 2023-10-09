Alkole zam: İşte zamlı fiyatlar

Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün şiddetini arttırırken; temel insani ihtiyaçlara da zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

BİR ALKOL GRUBUNA DA DAHA ZAM

Son olarak Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Zamlı fiyat listesi ise şöyle:

Bundan önce ise Mey alkol grubuna zam gelmişti.

9 AYDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ZAM

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.