Alkole zam: İşte zamlı fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, EFE rakıya yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün şiddetini arttırırken; temel insani ihtiyaçlara da zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.
BİR ALKOL GRUBUNA DA DAHA ZAM
Son olarak Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Zamlı fiyat listesi ise şöyle:
Bundan önce ise Mey alkol grubuna zam gelmişti.
9 AYDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ZAM
Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.
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