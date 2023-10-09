Alkole zam: İşte zamlı fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, EFE rakıya yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.

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Alkole zam: İşte zamlı fiyatlar

Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün şiddetini arttırırken; temel insani ihtiyaçlara da zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

BİR ALKOL GRUBUNA DA DAHA ZAM

Son olarak Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Zamlı fiyat listesi ise şöyle:

Alkole zam: İşte zamlı fiyatlar - Resim : 1

Bundan önce ise Mey alkol grubuna zam gelmişti.

9 AYDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ZAM

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.

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Alkol Zam
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