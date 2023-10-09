Merkez Bankası'nın faiz artışı kredi kartı borçlanmasını durdurmadı!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte TL'nin her geçen gün değer kaybetmesi yurttaşları dar boğaza sürüklerken kredi kartı ve nakit avans kullanımına yeniden gelen faiz artırımları borçlandırmaları azaltmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları eylül ayının son haftasında 965 milyar TL oldu. Bunların 429 milyar TL’sini taksitli, 536 milyar TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Ağustos’tan itibaren yükselişte olan kredi kartı borçlanmaları, eylül ayında da artışını sürdürdü. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam 2.77 kat arttı. Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 177, taksitli borçlanmaların ise yüzde 198 seviyesinde olduğu görüldü.

TAKSİTSİZ KREDİ KARTI BORÇLANMALARI YÜKSELDİ

Bireysel kredi kartı borçlanmalarına bakıldığında en çok artış taksitsiz kredi kartı borçlanmalarında yaşandı. Ağustos ayında 480 milyar TL olan taksitsiz kredi kartı borçlanması 29 Eylül verilerine göre 536 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli kredi kartı borçlanmalarında da artış görüldü. Ağustos ayında 410 milyar TL olan borçlanma eylül ayında 429 milyar TL oldu.

"KREDİ BÜYÜMESİ DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Encazip kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, "Faizlerin artmasıyla birlikte aslında kredi talebinde daralma olması beklenirdi. Ancak tüketicilerin önemli bir çoğunluğu faiz oranlarının hala enflasyondan yüksek olduğunu düşünüyor dolayısıyla kredi büyümesi hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde TCMB faizlerinin yükselmesi bekleniyor, bu beklenti gerçekleşirse kredilerde daralma görmek ve tasarrufta artış görmek mümkün olacaktır. Yüksek faiz, kredi daralmasına neden olsa da ekonomik koşullar çerçevesinde faiz oranları enflasyon seviyelerinde olursa bu tasarrufu artırır ve tüketiciyi krediye değil mevduata yönlendirir" dedi.

KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZLERİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 2,81 nakit avansta azami akdi faiz oranı 3,57 olmuştu. Azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,11’e, nakit avansta 3,87’ye yükselmişti. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Ekim’den itibaren TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,26, nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,02 olurken azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,56’ya, nakit avansta 4,32’ye yükseldi.

FAİZLER NASIL BELİRLENİYOR?

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor. Yine TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları ile TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarına 30 baz puan eklenerek belirleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem