İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar ve satışlar frene bastı!

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlarda düşüş gözlenmesine rağmen satışların artmadığı görüldü. Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren galerici Gökhan Ardeşen, "Taşıt kredilerindeki faiz oranlarının yüksek olmasının satışlara düşüş olarak yansıdı" dedi.

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İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar ve satışlar frene bastı!

Yaşanan ekonomik krizle birlikte yurttaşın alım gücünün her geçen gün düşmesi ve kredi kullanımında sıkılaşma adımlarının atılması ikinci el otomobil piyasasını vurdu.

Yaşanan gelişmeler sonrası ikinci el otomobil piyasasında fiyatlarda yüzde 10-15 civarı düşüş gözlenmesine rağmen satışların artmadığı görüldü.

"FİYATLARDAKİ KÖPÜK GİTTİ"

Konuya ilişkin piyasadaki gelişmeleri değerlendiren galerici Gökhan Ardeşen, "Pandemi sonrası otomobil fiyatlarında sürekli artış görülüyordu. Yüksek talep nedeniyle sıfır otomobillere erişmekte güçlük yaşanıyordu. Sürekli görülen fiyat artışı bu dönemde durdu. Fiyatlardaki köpük gitti. Şu anda bayilerde sıfır araç bulunuyor. Fiyatlarda düşüş de görülüyor ama çeşitli sebeplerden dolayı ikinci el otomobil pazarında satışlar düşmüş durumda" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar ve satışlar frene bastı! - Resim : 1

"FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ"

Taşıt kredilerindeki faiz oranlarının yüksek olmasının satışlara düşüş olarak yansıdığını belirten Ardeşen, "Taşıt kredilerinde oranlar yükseldi. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşanıyor. Bu durumda ikinci elde otomobil satışlarını etkiliyor. Bunun yanında otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu dönemde fiyatlar düştü ama talep de azaldı. Fiyatlarda düşüş devam ederse önümüzdeki dönemde piyasa hareketlenecektir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Otomobil İkinci El Araç
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