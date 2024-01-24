TÜİK ile vatandaşın hesabı tutmadı: TÜFE oranı yüzde 64 iken vatandaş yüzde 96 hissediyor

TÜİK, "2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır" dedi. TÜİK, TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu savundu.

TÜİK ile vatandaşın hesabı tutmadı: TÜFE oranı yüzde 64 iken vatandaş yüzde 96 hissediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu öne sürdü.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.

Basın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz." sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır."

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