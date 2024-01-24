İlaç devi Novartis, 14 ilacın Türkiye'ye satışını durdurdu

İsviçre’nin ilaç devi Novartis, Türkiye’de satışını durdurduğu 14 ilacın listesini açıkladı.

Novartis’in Türkiye’ye satışını durdurduğu ilaçlar arasında KOAH, epilepsi, alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı kritik ilaçlar yer alıyor. İlaçlardan bazılarının Türkiye’de muadili bulunmuyor.

Novartis’in satışları durdurma kararının arkasında, yüksek döviz kuru ve istikrarsız ekonomik koşullar yer alıyor.

Firma, 9 ay önce Sağlık Bakanlığı’na satışların durdurulacağına dair beyanda bulunmuştu.

Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, “Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntı var” dedi.

Güner, “Mevcut ekonomik şartlara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak mecburiyetinde kaldık” ifadelerini kullandı.