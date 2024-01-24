Ekmeğin fiyatı 8 TL oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olarak belirlendi.

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Ekmeğin fiyatı 8 TL oldu

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda alınan kararla Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

8 maddenin ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Aralık 2023 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı oy birliği ile ibra edildi. 2023 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve bilançonun ibrası oy birliği ile kabul edildi. Asansör ve yürüyen merdiven bakım azami fiyat talebi de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Gündemin 5. maddesinde yer alan ekmek azami fiyat tarifesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Kaynak: İHA

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Ekmek Tekirdağ Çerkezköy
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