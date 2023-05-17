TÜİK ikinci tur öncesi işsizlik oranını tek haneye düşürdü

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitmesinin ardından sandıklara yönelik tartışmalar sürerken ekonomik veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidecek.

Ekonomik ve kriz ve enflasyon etkileri kendini gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Atıl işsizlik, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşuyor. Atıl iş gücü oranı ya da geniş tanımlı işsizlik; mevsimlik işsizler, iş aramaktan vazgeçenler ve umutsuzları da kapsıyor. Ancak TÜİK'in öncelikli olarak duyurduğu dar tanımlı işsizlik oranında bunlar yer almıyor.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTTI, KADINLARIN İŞSİZLİK ORANI ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK SEYRETTİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıklamasında hanehalkı İşgücü Araştırması I. çeyrek anket uygulaması, bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin yarattığı sonuçlar nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadığını duyurdu.

KADIN İSTİHDAM ORANI YİNE ERKEKLERİN GERİSİNDE KALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,7 OLDU

İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %36,0 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile %19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,6, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,9'u tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESÜ 44,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİMDEN ARINDIRILMIŞ ATIŞ İŞ GÜCÜ ORANI ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.