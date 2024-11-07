Trafik Sigortası Ücretlerinde Fark 6 Katı Geçti! 5 Bin Lira Ödeyen de Var 32 Bin TL Ödeyen de: Arabası Olanlar Dikkat, Yeni Tarife…

Son dönemde kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe oranlarında düşüş yaşandığı görüldü. Araç sahipleri için temel iki sigorta türü olan bu ürünlerden kasko isteğe bağlı olurken, zorunlu trafik sigortası ise yasal bir gereklilik. Bu kapsamda zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasak. Denetimlerde aracınız bağlanabilir ya da idari para cezası uygulanabilir. Ancak tüm bunlara rağmen trafikte her geçen gün sigortasız araç sayısı artıyor.

İYİ SÜRÜCÜ DAHA AZ ÖDÜYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mayıs ayında yeni bir düzenlemeyle sigorta fiyatlarını her ay hasar ve maliyet endeksine göre belirlemeye başladı. Bu sistemle iyi sürücüler avantajlı çıkarken, sık kaza yapanlar daha yüksek primler ödüyor.

FARK 6 KATI GEÇTİ

Örneğin, İstanbul’da sık kaza yapan sürücüler için sigorta maliyeti 32 bin TL’yi bulurken, kaza yapmayanlar 5 bin 300 TL gibi daha düşük bir ücretle sigorta yaptırabiliyor. İki sürücü arasındaki fiyat farkı 6 katı geçebiliyor.

PEKİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Trafik sigortası yaptırırken bu önemli detaylara dikkat ederek hem daha uygun fiyatlı hem de güvenilir bir poliçe edinmeniz mümkün. İşte o noktalar…

Mali yapısı güçlü sigorta şirketlerini tercih edin.

Müşteri ilişkileri güçlü ve ulaşımı kolay olan şirketlerle çalışın.

Fiyatlar değişken olduğu için birkaç şirketten teklif alın.

Teminat limitlerini ve detaylarını önceden kontrol edin.

Poliçeyi dikkatlice okuyun ve gerekirse müzakere edin.

Kaynak: Takvim