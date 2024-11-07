ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Ne Hedeflenen Ne Gerçekleşecek! 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı… Hepsi Tek Tek Değişiyor

Son dakika haberleri… Asgari ücret zammı, yılın son aylarına gelinmesi ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaklaşık 1 ay içinde toplantı maratonuna başlayacak ve yeni asgari ücret rakamını belirleyecek. Asgari ücret 2024 yılında net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olmuştu. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bu zam milyonların maaşının yanında birçok kalemde önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA BEKLENEN ORAN

2025 asgari ücret belirlenir belirlenmez işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına, genel sağlık sigortası primlerinden 65 yaş aylığına kadar birçok ödeme bu zamdan etkilenecek. Ayrıca, stajyer maaşları, askerlik ve doğum borçlanma primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıkları da bu değişiklikten nasibini alacak.

Son dönemde yabancı kuruluşların beklentileri ve hükümetten gelen açıklamalar, yeni asgari ücret zammı için gerçekleşen ve hedef enflasyon arasında bir rakamla olacağını neredeyse kesinleştirdi. Bu kapsamda asgari ücret zammının yüzde 30’lar seviyesinde olması masadaki en kuvvetli ihtimal.

Asgari ücretteki artışla birlikte hangi ödemeler ve maaşlar ne kadar yükselecek? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Milliyet’e yaptığı açıklamada, 2025 yılı net asgari ücret için yüzde 30 civarında bir zam öngördüklerini ve bu oranın yeni asgari ücreti yaklaşık 22.102 TL’ye çıkaracağını belirtti.

8 KALEMDE ÖDEMELERE 'ASGARİ ÜCRET ZAMMI'

2025 asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı gibi birçok ödeme kalemi de artacak.

İşsizlik Maaşı: İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 40’ından az, yüzde 80’inden fazla olamaz. Şu an 15.989 TL olan tavan tutar, yüzde 30 zamla 20.786 TL’ye çıkacak. Mevcut taban tutar olan 7.994 TL ise 10.393 TL’ye yükselecek.

Kıdem Tazminatı Tabanı: Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır ve çalışanlara her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında ödeme yapılır. Şu anda 20.002 TL olan taban, yüzde 30 zamla 26.002 TL olacak.

GSS Primleri: Sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaş üstü bireylerin ödediği bu prim, asgari ücretin yüzde 3’ü oranında belirlenir. Şu an 509 TL olan prim, yüzde 30 zamla 662 TL’ye yükselecek.

65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü bireylere ödenen aylık, asgari ücret zammına bağlı olarak artar. Şu an 3.993 TL olan aylık, yüzde 30 zamla 5.190 TL’ye çıkacak.

Stajyer Maaşı: Eğitim gereği staj yapan ve 18 yaş altındaki bireylerin aldığı maaş, brüt asgari ücretin yüzde 30’u kadar belirlenir. Mevcut tutar 5.096 TL, yüzde 30 zamla 6.625 TL olacak.

Askerlik ve Doğum Borçlanması: Asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirlenir. Şu an günlük 213 TL olan tutar, yüzde 30 zamla 277 TL olacak.

Engelli Aylığı: Engellilik derecesine göre farklı tutarlarda ödenir. yüzde 30 zamla, en düşük 2.792 TL olan engelli aylığı 3.629 TL’ye, en yüksek 4.188 TL olan aylık ise 5.444 TL’ye çıkacak.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi: Asgari ücretin %32’si oranında hesaplanır. Şu an 6.395 TL olan bu prim, yüzde 30 zamla 8.314 TL’ye ulaşacak.

Kaynak: Milliyet