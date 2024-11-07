7 Bin Lira Ödemeyen 18 Bin TL Ceza Ödeyecek… Yeni Yılda Büyük Zam Yolda: Ehliyet Alacaklar Dikkat!

Yeni yıl itibarıyla ehliyet almak isteyenleri ciddi zamlar bekliyor. 2025’te sürücü kursu ücretlerine yüzde 44 oranında zam gelecek ve harç bedelleri de aynı oranda artış gösterecek. Şu an 5.168 TL olan ehliyet kart bedeli yeni yılda 7.441’TL’ye yükselecek.

Konuyu Show TV Ana Haber’e değerlendiren Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, “Kayıt için son iki ay. Kurs ücretleri ve toplam masraf yeni yılda 30 bin lirayı geçecek. 31 Aralık'a bırakmayın, en geç 10 Aralık’a kadar başvurunuzu yapın” diyerek ehliyet alacakları uyardı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 18 BİN LİRAYI AŞIYOR

Ehliyetini yeni alacak olanlar aciliyetle kayıt yaptırmayı düşünürken, erken davrananlar zamdan etkilenmedikleri için şanslı hissediyor. Ayrıca, 2025’te ehliyetsiz araç kullanma cezası da 18.679 TL’ye çıkacak ve sürücülerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: Show TV Ana Haber