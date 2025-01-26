TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsa için satış düzenlemeye hazırlanıyor.
Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek satışlar, Ankara ve İstanbul’da fiziksel ortamda yapılacak. Uzaktan katılım sağlamak isteyenler ise çevrim içi teklif verebilecek.
Arsalar için müzayede, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Satış noktaları şu şekilde belirlendi:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri, Yenimahalle
ÖDEME PLANI VE KOŞULLAR
TOKİ’nin sunduğu ödeme planına göre, arsalar için %25 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 24 ay vade ile ödenebilecek. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise %25 indirim fırsatı sunulacak.
ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER
Satışa çıkarılan arsalar, Türkiye genelinde 20 farklı ilde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Yayınlanan ilana göre, illere göre arsa sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Ankara: 15 arsa
İstanbul: 10 arsa
Aksaray: 6 arsa
Gaziantep ve Tekirdağ: 4’er arsa
Diğer illerde ise 1 ila 2 arsa satışa sunulacak.
EN DEĞERLİ ARSANIN FİYATI ŞAŞIRTTI
En değerli arsa: İstanbul Çatalca, Ferhatpaşa’da yer alan 157 bin metrekarelik arsa olarak öne çıkıyor. Bu arsanın başlangıç fiyatı 1 milyar 601 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.