TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsa için satış düzenlemeye hazırlanıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı

Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek satışlar, Ankara ve İstanbul’da fiziksel ortamda yapılacak. Uzaktan katılım sağlamak isteyenler ise çevrim içi teklif verebilecek.

Arsalar için müzayede, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Satış noktaları şu şekilde belirlendi:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri, Yenimahalle

TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı - Resim : 1

ÖDEME PLANI VE KOŞULLAR

TOKİ’nin sunduğu ödeme planına göre, arsalar için %25 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 24 ay vade ile ödenebilecek. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise %25 indirim fırsatı sunulacak.

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER

Satışa çıkarılan arsalar, Türkiye genelinde 20 farklı ilde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van.

TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı - Resim : 2

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yayınlanan ilana göre, illere göre arsa sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Ankara: 15 arsa

İstanbul: 10 arsa

Aksaray: 6 arsa

Gaziantep ve Tekirdağ: 4’er arsa

Diğer illerde ise 1 ila 2 arsa satışa sunulacak.

TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı - Resim : 3

EN DEĞERLİ ARSANIN FİYATI ŞAŞIRTTI

En değerli arsa: İstanbul Çatalca, Ferhatpaşa’da yer alan 157 bin metrekarelik arsa olarak öne çıkıyor. Bu arsanın başlangıç fiyatı 1 milyar 601 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.

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