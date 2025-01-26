TOKİ İstanbul Dahil 20 İlde KDV’den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: En Değerli Arsanın Fiyatı Şaşırttı

Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek satışlar, Ankara ve İstanbul’da fiziksel ortamda yapılacak. Uzaktan katılım sağlamak isteyenler ise çevrim içi teklif verebilecek.

Arsalar için müzayede, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Satış noktaları şu şekilde belirlendi:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri, Yenimahalle

ÖDEME PLANI VE KOŞULLAR

TOKİ’nin sunduğu ödeme planına göre, arsalar için %25 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 24 ay vade ile ödenebilecek. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise %25 indirim fırsatı sunulacak.

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER

Satışa çıkarılan arsalar, Türkiye genelinde 20 farklı ilde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yayınlanan ilana göre, illere göre arsa sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Ankara: 15 arsa

İstanbul: 10 arsa

Aksaray: 6 arsa

Gaziantep ve Tekirdağ: 4’er arsa

Diğer illerde ise 1 ila 2 arsa satışa sunulacak.

EN DEĞERLİ ARSANIN FİYATI ŞAŞIRTTI

En değerli arsa: İstanbul Çatalca, Ferhatpaşa’da yer alan 157 bin metrekarelik arsa olarak öne çıkıyor. Bu arsanın başlangıç fiyatı 1 milyar 601 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.