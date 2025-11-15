TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Yeni Gelişme! 1+1, 2+1 Konutlar İçin Genel Başvuru Başladı! 5 Günde Rekor İlgi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en kapsamlı konut hamlelerinden biri olarak duyurulan “500 bin sosyal konut projesi” için genel başvuru süreci resmen açıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 konut tipleri için 19 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilecek.

TOKİ'YE GENEL BAŞVURULAR BAŞLADI

Projede vatandaşların farklı ihtiyaçlarına göre özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre:

Engellilere yüzde 5,

Şehit yakını ve gazilere yüzde 5,

Üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10,

Gençlere yüzde 20,

Emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Ayrıca, 18–30 yaş arası başvuru sahipleri, “gençler” kategorisinden başvuruda bulunabilecek.

5 GÜNDE 2 MİLYON 879 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje için başvuru yoğunluğunun beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı. Kurum, sadece 5 gün içinde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını belirterek, “Milletimizin uygun koşullarda ev sahibi olması, konut ve kira fiyatlarının düşmesi için 81 ilde başlattığımız bu proje çok büyük ilgi gördü" açıklamasında bulundu.

İLK TESLİMLER DEPREM BÖLGESİNE

Kurum, konutların teslim takvimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilk anahtarların deprem bölgesinde 2026 yılında teslim edileceğini aktardı. Başvuruların hızla yükseldiği dev projede, vatandaşların merak ettiği tüm ayrıntılar önümüzdeki haftalarda netleşecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.

1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025

Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak

İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

