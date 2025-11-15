Araç Sahiplerine Şok! Akaryakıt Tabelası Yine Değişti! İşte 15 Kasım 2025’in Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları gece yarısı yeniden güncellendi. Benzine 1 TL 30 kuruş zam gelirken motorin ve otogazda değişiklik yapılmadı. İşte 15 Kasım 2025’in güncel akaryakıt fiyatları…

Araç Sahiplerine Şok! Akaryakıt Tabelası Yine Değişti! İşte 15 Kasım 2025'in Güncel Akaryakıt Fiyatları
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları bu gece yarısı yeniden değişti. Jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma, pompaya zam olarak yansıdı. Ukrayna–Rusya geriliminin tırmanması ve Rusya’daki petrol limanlarına yönelik saldırıların ardından Brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

ZAM GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

15 Kasım 2025 itibarıyla akaryakıt tabelası güncellendi. Beklenen zam gerçekleşti ve benzine 1 TL 30 kuruş fiyat artışı yapıldı. Motorin ve otogazda ise herhangi bir değişiklik olmadı.

15 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 TL 30 kuruş zam uygulandı. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalara paralel olarak devam etmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 54.89 TL
  • Motorin: 57.63 TL
  • LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 54.73 TL
  • Motorin: 57.49 TL
  • LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 55.76 TL
  • Motorin: 58.65 TL
  • LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 56.09 TL
  • Motorin: 58.99 TL
  • LPG: 27.53 TL
