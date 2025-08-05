TMO FINDIK FİYATLARI 2025: Fındık Alım Fiyatları Belli Oldu! İşte Giresun, Levant, Sivri Kalite Fındık Fiyatları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/26 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. TMO, Giresun kalite fındığın kilosunu 200 TL, Levant kaliteyi ise 195 TL olarak belirledi. Alımlar 25 Ağustos’ta randevulu sistemle başlayacak.

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TMO FINDIK FİYATLARI 2025: Fındık Alım Fiyatları Belli Oldu! İşte Giresun, Levant, Sivri Kalite Fındık Fiyatları...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/26 üretim sezonuna ilişkin kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Açıklama, Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fiyatlara göre, Giresun kalite fındığın kilogramı 200 TL, Levant kalite fındığın kilogramı ise 195 TL olarak açıklandı.

RANDIMANA GÖRE EK ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada, yüksek randımanlı ürünler için ek fiyat desteği de verileceği belirtildi. Buna göre, yüzde 50'nin üzerindeki her 1 randıman fazlası için Giresun kalite fındıkta kilogram başına 4 TL, Levant kalite fındıkta ise 3,90 TL ilave ödeme yapılacak.

TMO FINDIK FİYATLARI 2025: Fındık Alım Fiyatları Belli Oldu! İşte Giresun, Levant, Sivri Kalite Fındık Fiyatları... - Resim : 1

ALIMLAR RANDEVULU OLACAK

TMO’nun alım için gerekli tüm altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ifade edilirken, kabuklu fındık alımlarının 25 Ağustos itibarıyla başlayacağı bildirildi. Üreticiler, 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden ya da E-Devlet üzerinden randevu alarak fındık teslimi gerçekleştirebilecek.

FINDIK GEÇEN SENE NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada 2024-25 sezonunda Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Fındık
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