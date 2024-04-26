Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan beyaz et fiyatının önüne geçmek için tavuk ihtacatına yasak getirmek için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor

Son 5 ayda tavuk etinde yaşanan fiyat artışı, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Fiyat artışının sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla bir çalışma başlatıldı ve iç piyasaya arzın artırılması için ihracat yasağı getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemelerin son halinin verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sektör temsilcileri, kırmızı et ücretini karşılayamayan tüketicilerin beyaz ete yöneldiğini ve bu durumun son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiyor.

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